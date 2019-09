Roosdaal voetbalt voor Gert en Kom op tegen Kanker

In Roosdaal stond zondag Soccer4gert op het programma, een benefietactie voor Kom op tegen Kanker. Een jaar geleden kreeg de 47-jarige sportieve papa Gert Willems te horen dat hij terminale darmkanker had. Gert stierf in februari van dit jaar. Een groep vrienden besloot een benefietactie te organiseren.

“Gert was een gigantische voetbalfanaat”, vertelt Sabine De Beuf, voorzitter van vriendengroep de Kaffeegieters. “En dus draaide het uiteraard vooral om voetbal bij de benefietactie. Gert wilde geen bloemen of kransen op zijn begrafenis. Hij vroeg mensen geld te schenken voor Kom Op Tegen Kanker. En dat hebben we gedaan, nu ook via deze benefietactie. We hebben vandaag samen gelachen en gehuild. Maar we waren hier vooral allemaal nog eens bij mekaar en dat zou Gert ongetwijfeld plezier hebben gedaan.”

