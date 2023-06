Rozenfestival in Sint-Pieters-Leeuw duurt voor het eerst volledige zomer

In Sint-Pieters-Leeuw kan je in het Colompapark voor het eerst een hele zomer lang genieten van de bloemenpracht tijdens het Rozenfestival. Heel wat evenementen in de gemeente worden gekoppeld aan de bloemen.

Begin juni wordt traditioneel het Rozenfestival op gang getrapt. “Het is de maand waarin de rozen op hun best staan, maar eigenlijk trakteren de bloemen ons de hele zomer op mooie geuren en kleuren. Daarom vullen we ons Rozenfestival dit jaar iets anders in en loopt het evenement de hele zomer”, klinkt het bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Zo is er onder meer een fototentoonstelling in open lucht. “Bovendien zullen ook enkele werken van de Leeuwse Kunstacademie opgesteld staan in de voortuin van landhuis de Viron.”

Ook festiviteiten als Leeuw Rinkt en DANSBAaR, dat dit jaar Strapatzen vervangt, wordt gekoppeld aan de rozen. Verder zijn er tal van workshops en zelfs Open Monumentendag staat in het thema van de bloemen. “Afsluiten doen we op 9 en 10 september wanneer we de ambacht van glasramen maken in de kijker zetten. Er zijn dan workshops waar je glasramen met afbeeldingen van rozen kan maken en er is een wandeling langs tal van glasramen in de buurt”, klinkt het.