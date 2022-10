RSCA Futsal blikt vooruit op Champions League in eigen huis

RSCA Futsal barst van het vertrouwen en dat is goed nieuws voor de main round van de Champions League die deze week gespeeld wordt in de thuishaven in Roosdaal. Hoe de club toeleeft naar de wedstrijd, gingen we uitzoeken tijdens een training.

Voor het eerste Europees avontuur als RSCA Futsal is de club gekoppeld aan Europese kleppers. Het Kazachse Kairat Almaty, het Spaanse Palma Mallorca en het Franse Sporting Club Parijs. Een moeilijke klus, maar manager Lieven Baert is ambitieus: “We verwachten ons zeker te kwalificeren voor de eliteronde, maar eigenlijk is de final tour ons doel, al weten we dat dat aartsmoeilijk is.”

Bij de eerste twee eindigen en zo reekshoofd worden in de volgende ronde, zou dus een klein mirakel zijn. Gelukkig is de ondergrens voor RSCA Futsal de derde plaats. Want het zijn de eerste drie die doorstoten naar de eliteronde. Daarvoor rekent de club op de drie topaankopen die het deed. “Roncaglio is wereldklasse, Fits heeft ook al heel wat finales gespeeld en Rescia heeft ook een pak ervaring,” aldus Baert die hoopt van het thuisvoordeel gebruik te kunnen maken.