Rubenskasteel opent voor het eerst deuren voor het grote publiek

Tijdens dit Pinksterweekend opent het Rubenskasteel in Zemst voor het eerst de deuren voor het grote publiek. Het kasteel werd in 2019 aangekocht door Toerisme Vlaanderen. Zij lichten tijdens het Pinksterweekend een tipje van de sluier over de plannen die ze hebben met het kasteel. Het was meteen ook de start van het toeristisch seizoen in Zemst.

Het Rubenskasteel of Het Steen is in de 11de eeuw ontstaan uit een motteburcht, een grote houten uitkijktoren. Begin 14de eeuw verrees op de plek dan een stenen burcht. In 1635 kocht schilder Peter Paul Rubens het kasteel en liet het volledig opknappen. Samen met zijn vrouw Hélène Fourment woonde de Vlaamse Meester er tot aan zijn dood in 1640. “Het is eigenlijk de eerste keer dat het Rubenkasteel opent voor het brede publiek. Het is fantastisch dat dit nu kan”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “Het is een unieke plek die we met alle Zemstenaren willen delen.”

De opening van het Rubenskasteel was ook aftrap van het toeristisch seizoen in Zemst. Dat draaide vooral rond wandelen in de omgeving van het kasteel. “Uit de ideeën die we krijgen voor de herbestemming van het kasteel, komt heel vaak wandelen naar voren. Velen zien het als een toegangspoort tot de mooie natuur”, zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. “Anderen vinden het hier een plek voor congressen en evenementen of een brasserie en nog anderen zien het kasteel als de ideale ontmoetingsplek voor lokale kunstenaars, helemaal in de geest van Rubens.”

De beslissing over de toekomstige functie van het Rubenskasteel valt in het najaar. “We gaan voor een herbestemming die gesteund wordt door de inwoners”, aldus Gits. “Maar het wordt sowieso een belangrijke schakel in het toekomstig Vlaams kastelennetwerk dat we zullen promoten aan toeristen uit het binnen- en buitenland.”