Rusthuis in Halle-Vilvoorde kost gemiddeld 1768 euro per maand

Het verblijf in een eenpersoonskamer in een woonzorgcentrum in onze regio kost gemiddeld 1.768 euro per maand. Dat is 40 euro meer dan het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn wel heel wat prijsverschillen tussen de rusthuizen onderling.

58,9 euro per dag of 1768 euro per maand. Dat is de gemiddelde prijs in een woonzorgcentrum in Halle-Vilvoorde. Dat bedrag betaal je voor het verblijf, de maaltijden en de verzorging. Extra kosten zoals de kapper of de was worden apart bijgerekend. De prijs voor een woonzorgcentrum is vorig jaar in onze provincie zo’n 2% gestegen tegenover 2017.

“De stijging van de dagprijzen valt voor vooral te verklaren door de algemene stijging van de levensduurte of inflatie. Ook door investeringen in renovaties, vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreiding gaat de prijs van een woonzorgcentrum omhoog,” zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid.

In onze regio zijn er wel heel wat prijsverschillen. Het duurste woonzorgcentrum is Blaret in Sint-Genesius-Rode. Daar betaal je maandelijks 2840 euro. Het goedkoopste is Yasmina in Overijse met 1040 euro per maand. In 42 van de 79 rusthuizen in onze regio betaal je meer dan het Vlaamse gemiddelde van 1.728 euro per maand.