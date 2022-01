Rusthuisbewoner valt in vijver en overlijdt

Een 81-jarige rusthuisbewoner is overleden nadat hij woensdagmiddag aan de Dreef in Overijse in een vijver was gesukkeld.

“Uit navraag blijkt dat hij woensdagmiddag vertrokken was uit rusthuis Mariëndal om een kennis te gaan bezoeken”, zegt korpschef Sébastien Verbeke van de politiezone Druivenstreek. “Hij liep daarbij het wandelpad af dat parallel loopt aan de Dreef richting Huldenberg. Op een of andere manier moet hij in een van de vijvers terecht gekomen zijn. Door het contact met het koude water moet hij een thermische shock gekregen hebben en is ter plaatse overleden. Een voorbijganger zag het lichaam drijven in het water en sloeg alarm. Onze diensten werden verwittigd rond 15.30 uur.”

Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde kwam het labo en een wetsarts ter plekke. “Zij hebben geen enkel element aangetroffen dat wijst op kwaad opzet. Het zal dus hoogstwaarschijnlijk gaan om een spijtig ongeval.”