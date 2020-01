Rusthuiskamer in onze regio kost gemiddeld meer dan 60 euro per dag

Je oude dag doorbrengen in een rusthuis in Halle-Vilvoorde, kostte vorig jaar gemiddeld 60,65 euro per dag. Dat is 1,70 euro meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van Zorg en Gezondheid op basis van de dagprijzen van 79 woonzorgcentra in onze regio.

Sinds 2016 organiseert Zorg en Gezondheid elk jaar een meting van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra. De gemiddelde dagprijs op 1 mei 2019 bedroeg in Vlaanderen 59,05 euro. In Halle-Vilvoorde was dat ruim anderhalve euro meer: 60,65 euro. Gemiddeld kost een kamer in een woonzorgcentrum bij ons meer dan 1.800 euro per maand.

“De stijging van de dagprijzen valt grotendeels te verklaren door de algemene stijging van de levensduurte of inflatie. Voor de rest zijn er verschillende verklaringen. Er waren zo’n 450 voorzieningen die hun prijs mochten indexeren omdat ze al lange tijd geen prijswijziging hadden gedaan", zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. "Daarnaast telden we ook twaalf volledig nieuwe voorzieningen. Die hebben doorgaans een hogere prijs dan bestaande. Tot slot zien we ook prijsstijgingen bij renovaties of uitbreidingen van het bestaande aanbod."

Zorg en Gezondheid – een agentschap van de Vlaamse overheid - merkt ook grote prijsverschillen op tussen de woonzorgcentra. Dat is in onze regio niet anders. Het duurste woonzorgcentrum – Residentie Blaret in Sint-Genesius-Rode – is met 95,00 euro per dag meer dan twee keer zo duur als het goedkoopste. Dat is Residentie Yasmina in Overijse met 37,84 euro per dag. Dat prijs hangt vaak samen met de bestuursvorm. Zo is een openbaar of OCMW-woonzorgcentrum meestal goedkoper dan een privé-woonzorgcentrum.