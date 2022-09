Ryanair sluit komende winter basis op Brussels Airport

Topman Michael O’Leary kondigde vorige week aan dat een aantal basissen in Europa zouden gesloten worden. Die op de luchthaven van Zaventem is daar dus één van. O’Leary verlaat Zaventem omdat hij er geen groei meer ziet voor zijn bedrijf. Ook de vliegtaks die in april werd ingevoerd, zit Ryanair dwars. Of het om een tijdelijke of definitieve sluiting gaat, is nog niet duidelijk. De Ierse lagekostenmaatschappij haalt wel al zeker tot en met maar zijn vliegtuigen weg uit Zaventem.

Dat betekent niet dat Ryanair geen activiteiten meer zal hebben op Brussels Airport. Toestellen die elders in Europa gestationeerd zijn, zullen wel nog van en naar Zaventem vliegen. Door de beslissing valt zowat een derde van de vluchten van Ryanair op Zaventem weg. Op Brussels Airport werken zo'n tien piloten en 70 cabinepersoneelsleden voor de Ierse maatschappij.