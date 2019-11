Safran schrapt 60 jobs in Zaventem

Safran is onderdeel van de Franse multinational Safran Aircraft Engines en herstelt en onderhoudt op Brussels Airport vliegtuigmotoren. Een van de redenen voor de herstructurering is volgens Corbeel het feit dat het bedrijf uiterlijk op 30 juni 2022 moet verhuizen van Brussels Airport. "Het pand dat waar Safran momenteel huist wordt namelijk afgebrolen. Er wordt een nieuwe locatie gezocht binnen een straal van 5 à 6 km rond de luchthaven", zegt Corbeel.

Omwille van de verhuis heeft de directie beslist om haar activiteiten in de regio van Zaventem voor een stuk af te bouwen. "Zo wordt bijvoorbeeld de testbank gedelokaliseerd naar een vestiging in Luik. Het bedrijf beloofde inspanningen om de werknemers om te scholen zodat ze bij Safran aan de slag kunnen blijven. Ontslagen zijn echter onafwendbaar. De afvloeiingen zullen worden gespreid in de tijd tot medio 2022", aldus Corbeel.

Donderdag is er eerste ondernemingsraad waarop directie en vakbonden de gesprekken hierover starten. De vakbonden hopen het aantal ontslagen te kunnen beperken. "We hopen dat een aantal werknemers zullen kunnen meeverhuizen naar Luik, maar dit zal afhangen van de voorwaarden die we kunnen afdwingen. Omdat het om hooggekwalificeerd personeel gaat zijn we er echter van overtuigd dat de directie inspanningen zal doen om ze aan boord te houden", aldus Corbeel.

Foto: Google Maps