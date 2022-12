Saga rond klachten over Fiberklaar blijft duren

In Halle blijven de graafwerken door Fiberklaar de gemoederen beroeren. Het nutsbedrijf legt in de Zennestad een glasvezelnetwerk aan voor supersnel internet. Maar er komen opnieuw klachten binnen van beschadigingen en slechte herstellingen. Tom uit deelgemeente is één van de slachtoffers.

“Er zijn afvoerbuizen geraakt, waardoor die uiteindelijk vol modder kwamen te zitten,” aldus Tom Beeckmans. “Men wou het gat zo dichtgooien.” Fiberklaar maakt er volgens hem een boeltje van in z'n straat.

Na eerdere klachten over niet afgewerkte werven nam het Halse stadsbestuur twee maanden geleden al de beslissing om geen nieuwe vergunningen meer toe te kennen, tot de schade was hersteld. Een extern bedrijf voert intussen kwaliteitscontroles uit. Volgens commercieel directeur van Fiberklaar Nicholas De Walsche is het onvermijdelijk dat er af en toe iets geraakt wordt. Ze weten niet altijd exact wat er in de grond zit. ”Het spijtige is hier dat de riolering niet op de juiste diepte lag. Daardoor hebben onze ploegen die geraakt. Maar we hebben meteen contact opgenomen met de juiste diensten om die reparaties uit te voeren.”

De Walsche vindt het belangrijk te benadrukken dat de samenwerking met de stad Halle goed verloopt. “Het bestuur is streng, maar rechtvaardig en dat is goed.” Het stadsbestuur erkent ook dat er nog altijd klachten binnenkomen, maar schepen Johan Servé (Vooruit) wil iets benadrukken: “Er komen vooral klachten binnen via sociale media en ons meldingssysteem, maar er zijn ook klachten die men wijt aan Fiberklaar, terwijl er andere nutsmaatschappijen aan het werk zijn.”

Oppositielid Sven Pletinckx (N-VA) krijgt bijna dagelijks klachten, zegt hij. Hij wil dat de stad zelf instaat voor betere en frequentere kwaliteitscontroles. “Zo heeft men meer controle en een beter overzicht. Ook denk ik dat een centraal meldpunt interessant zou zijn.”