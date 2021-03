Sam Durant stelt tentoon in cc Strombeek

Corona of geen corona, vanaf vandaag kan je in cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen een nieuwe tentoonstelling bezoeken. De expositie toont werk van de toonaangevende actuele kunstenaar Sam Durant. Sam Durant is Amerikaan maar woont en werkt in Berlijn, zijn werk is uitgesproken politiek en sociaal-geëngageerd.

Durant maakt maquettes, tekeningen, landkaarten en een video-installaties waarmee hij tumultueuze of vergeten gebeurtenissen uit het verleden oproept om zo een nieuw licht te werpen op het huidige sociale, politieke of culturele klimaat in de wereld.

Het hart van de tentoonstelling van Sam Durant is een interactieve installatie, gewijd aan De Afro-Aziatische Beweging voor Niet-Gebonden landen die ontstond in 1961. Dat is het geboortejaar van Durant. De beweging werd opgericht in volle Koude Oorlog door enkele landen die zich niet wilden laten inpakken door de toenmalige machtsblokken in de wereld. Tot op vandaag verdedigt de Beweging van Niet-Gebonden Landen de belangen van 120 naties die zich scherp afzetten tegen imperialisme en neo-kolonialisme. "De installatie is eigenlijk een hommage aan de vijf stichtende landen van die beweging, met name Egypte, India, Indonesië, Ghana en Joegoslavië”, vertelt curator Charlotte Crevits. “De modellen zijn eigenlijk landschapsparken die ooit opgericht zijn ter ere van de beweging."

De tentoonstelling van Sam Durant loopt tot 19 mei en is gratis te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag. Online reserveren via de website van Cultuurcentrum Strombeek is noodzakelijk.