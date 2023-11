Samana wil met zelfportretten komaf maken met negatieve beeldvorming rond chronische ziekten

Samana lanceert een campagne waarmee het komaf wil maken met de negatieve beeldvorming rond mensen met een chronische ziekte. Onder meer in Zemst hangen aan verschillende woningen posters voor het raam met daarop een zelfportret van een chronische zieke. Via een QR-code kan je zijn of haar verhaal horen, en dat zijn verhalen die getuigen over de hoop en de kracht die de patiënten ondanks alles putten uit een situatie die misschien uitzichtloos lijkt.

Samana nodigde 25 mensen met een chronische ziekte uit om een zelfportret te maken dat hun innerlijke kracht en levenslust toont. De foto’s werden afgedrukt op raamposters. Het project krijgt de naam ‘Inzicht(t)en en wil de troeven die mensen met een chronische ziekte hebben benadrukken. De affiches worden vanaf vandaag opgehangen in heel Vlaanderen. Eén van de eersten die dat deed is Luc Verbeeck uit Zemst.

“Wij zijn nog van een generatie die geleerd heeft om oog te hebben voor anderen en iets onbaatzuchtig te doen en te organiseren voor die mensen”, zegt Luc. “Voor mij is dat een evidentie, dat is geen verplichting, dat is geen last, dat gaat eigenlijk van zelf. Wij houden hier al jaren de chronische zieken in het oog om ervoor te zorgen dat die mensen niet vereenzamen. We brengen die eens samen enkele keren per jaar en met kerst en nieuwjaar vergeten we ze natuurlijk niet een cadeautje te geven.”

Chronisch zieken, hun familieleden, vrienden of buren kunnen ook contact opnemen met de kernleden van Samana. Die geven informatie over de plaatselijke activiteiten en bieden hen als ze dat wensen fysieke en emotionele begeleiding.