De gemeente Sint-Pieters-Leeuw voert een samenscholingsverbod in in het Colomapark. Dat zal wel enkel gelden in het weekend. "We stelden vast dat in het weekend in het park veel mensen samenkwamen, zoals huwelijksfeesten. Daarom verstrengen we de maatregelen", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA).

Samenscholingsverbod in het weekend in Colomapark

Het samenscholingsverbod gaat vanaf vandaag in en geldt van vrijdagochtend tot maandagochtend. Tussen 6 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds mag je dan met maximaal tien personen in groep in het Colomapark vertoeven. "Bij die tien personen rekenen we ook kinderen bij, wat de maatregel strenger maakt dan de federale maatregel. Na 22 uur is er een samenscholingsverbod vanaf vijf personen in het park", zegt burgemeester Deconinck.

Eerder voerde Sint-Pieters-Leeuw al een mondmaskerplicht in op heel wat plekken, waaronder drukke straten en parkings van winkels. Die blijven van kracht. Met de extra maatregel wil de gemeente ook het aantal besmettingen laag houden. "Dat cijfer is vandaag onder controle, maar we grenzen aan Anderlecht. Die Brusselse gemeente is zwaar getroffen. We hopen dan ook dat de besmettingen niet overslaan op ons grondgebied", aldus Deconinck.

Het samanscholingsverbod geldt niet voor georganiseerde sportlessen in groep. Zij moeten zich wel aan de bestaande protocollen houden. Op de naleving van de maatregelen zal streng toegezien worden door politie, gemeenschapswachten en stewards. De voorbije week telde Sint-Pieters-Leeuw in totaal 8 nieuwe besmettingen. De gemeente bevindt zich momenteel net boven de alarmdrempel, met 23 besmettingen per 100.000 inwoners.