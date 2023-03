Sarah Stroo nieuwe directeur van AZ Jan Portaels: “Veel uitdagingen in het verschiet”

Sinds enkele weken heeft het AZ Jan Portaels in Vilvoorde een nieuwe algemeen directeur op. Sarah Stroo volgt in het Vilvoordse ziekenhuis op, die begin februari aan de slag ging als directeur van het AZ Sint-Lucas in Gent.

Sarah Stroo is criminologe van opleiding en startte haar professionele carrière in de rechterlijke wereld. Net als haar voorganger Thierry Freyne maakte ze de overstap van het Openbaar Ministerie naar de zorgsector. In 2019 werd ze HR-directeur in het AZ Jan Portaels. “Sarah heeft een sterk en dynamisch team uitgebouwd. Er is momenteel een mooie basis aanwezig van een hedendaags personeelsbeleid, waar er kan worden ingezet op diverse domeinen: leren en ontwikkelen, welzijn op het werk, rekruteren en interne loopbaan en algemeen advies”, klinkt het bij het ziekenhuis.

De Raad van Bestuur stelde Stroo enkele weken geleden aan als algemeen directeur. Ze moet de continuïteit van de vele lopende dossiers verzorgen en naar de toekomst nog beter vorm geven. “Ik ben het bestuur bijzonder dankbaar voor het vertrouwen en zal deze kans dan ook met beide handen vastgrijpen. Er ligt heel wat moois - en tegelijk uitdagend - in het verschiet met als absolute mijlpalen voor onze organisatie: het nieuwbouw-dossier en de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier. In synergie met tal van andere projecten zullen we onze organisatie wapenen en klaarmaken voor de zorg van de toekomst” aldus Stroo.