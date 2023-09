Sasbrug Ruisbroek vanaf maandag dicht

In de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek wordt van 11 tot 27 september de brug over het sas afgesloten voor het verkeer. Er moeten werken gebeuren aan de sluis.

Het waterniveau van het kanaal is door het verschepen van schepen door de sluis flink gedaald. Dat kan tijdens langere droge periodes problemen veroorzaken voor de scheepvaart. Aan het sas van Ruisbroek moet daarom een technische installatie geplaatst worden die dat euvel verhelpt. Maar daarvoor moet vanaf 11 september de brug worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. “De werken zullen 2,5 weken impact zal hebben op de gebruikelijke route van veel mensen”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. “Er is een noordelijke en een zuidelijke omleiding voorzien. De ervaring leert dat de eerste 2 dagen nooit vlot verlopen. Vanaf woensdag of donderdag kunnen we dan evalueren.”