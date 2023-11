Sauna brandt uit in Thermae Grimbergen: “80 bezoekers uit voorzorg geëvacueerd”

Er heeft vanmiddag een brand gewoed in het saunacomplex Thermae Grimbergen langs de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen. Niemand raakte gewond maar de vrijstaande sauna van zes op drie meter brandde volledig uit. Tachtig mensen werden uit voorzorg geëvacueerd.

De brand ontstond rond 11.45 uur. “Er zat één koppel binnen in die sauna”, legt uitbater Etienne Van Der Zypen uit. “Zij hadden iets abnormaal geroken en zijn dat meteen komen melden, er was toen nog geen rookontwikkeling. We waren er dus snel bij. We hebben meteen de brandweer gebeld en die was heel snel ter plaatse. Intussen stond de sauna wel al in lichterlaaie. De sauna staat ‘droog’ en als de stormwind daarop inspeelt is dat vuur meteen helemaal in gang.”

Er werd een ‘vooralarm’ afgekondigd vanwege de hulpdiensten want iedereen werd uit voorzorg uit het complex geëvacueerd. Ambulances en MUG kwamen er plaatse. “Het was vrij druk gezien het herfstverlof. Er waren een 80-tal mensen aanwezig. Zij werden opgevangen.”

De brandweer bleef nog geruime tijd nablussen. “Het gaat om een sauna die volledig uit bamboo is gemaakt. We zullen die moeten heropbouwen. Dat is het leven hé...”, zegt Van Der Zypen.

De oorzaak van de brand zou liggen bij de stormwind die een deel van een dak heeft losgerukt waarbij materiaal op de energiebron van de sauna is gevallen.