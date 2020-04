Schakelzorgcentrum Vilvoorde vangt alleen coronapatiënten op

Het schakelzorgcentrum in het Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde gaat alleen maar coronapatiënten opnemen. Die beslissing komt er na nieuwe richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die zeggen dat coronapatiënten en niet-coronapatiënten niet samen onder één dak mogen ondergebracht worden. De satellietpost in Overijse wordt geannuleerd.

Vilvoorde wacht nog op groen licht om het schakelzorgcentrum te openen. "Het beste scenario is dat het niet open moet gaan, maar daar vrees ik voor", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Gezien het schakelzorgcentrum veertien gemeenten bedient en het in de ziekenhuizen in Brussel en Vilvoorde drukt blijft, vermoed ik dat we hier patiënten gaan moeten opvangen." Vilvoorde investeerde 140.000 euro in het centrum, dat in sneltempo ingericht werd.

Het schakelzorgcentrum zou aanvankelijk ook niet-coronapatiënten opvangen om de capaciteit van de ziekenhuizen AZ Jan Portaels en UZ Brussel te vrijwaren. Dat mag nu niet meer na nieuwe richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die zeggen dat patiënten met corona moeten gescheiden worden van niet-besmette patiënten. Het schakelzorgcentrum in het Van Helmontziekenhuis zal daarom alleen coronapatiënten opvangen.

"De satellietpost die we zouden oprichten in Overijse zou dan ingeschakeld kunnen worden voor de opvang van niet-coronapatiënten. Zo bleven de patiënten gescheiden", zegt Bonte. "Maar van dat plan wordt nu afgezien. De nood aan bedden voor coronapatiënten is veel groter. De satellietpost in Overijse wordt voorlopig geannuleerd. Overijse en Vilvoorde bundelen nu de krachten in het schakelzorgcentrum van het Van Helmontziekenhuis."

In het Van Helmontziekenhuis is ongeveer plaats voor 55 coronapatiënten. Dat aantal kan nog opgetrokken worden. "Er is plaats voor mensen die ziek zijn, maar nog niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Omgekeerd kunnen ook herstellende patiënten in het centrum terecht. Zij zijn dan ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog niet voldoende hersteld om naar huis te gaan", besluit Bonte.

Het schakelzorgcentrum staat klaar voor inwoners uit Vilvoorde, Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Machelen, Meise, Wemmel, Grimbergen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse en Hoeilaart.