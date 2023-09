Schepdaalse juwelenontwerpster naar Paris Fashion Week

Nele Blanckaert is hard aan het werk om alle creaties klaar te krijgen tegen eind deze maand. Op 29 september wordt ze in Parijs verwacht. Daar zal ze de ontwerpers ontmoeten voor wiens modellen ze juwelen voorziet. “Spannend, want ik weet nog niet wie de ontwerpers zijn. Maar ik doe gewoon mijn eigen ding, dan komt het wel goed.” En dat betekent lange dagen kloppen om in het totaal een twintigtal juwelen tot in de kleinste details klaar te krijgen. “Het zijn lange dagen, maar dat is het waard,” klinkt het.

De modeshow met Neles creaties vindt plaats op 1 oktober.