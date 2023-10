Schepen Dirk Philips maakt zes maanden na hersentrombose comeback in bestuur: “Opnieuw moeten leren schrijven”

In een weekendnacht einde maart gingen de alarmbellen af ten huize Philips. “Er waren al voortekenen omdat ik zoveel pijn had in mijn arm de dagen voordien”, vertelt hij. “‘s Nachts heb ik dan een hersentrombose gekregen en een dubbele epilepsieaanval. Ik mag van geluk spreken dat mijn vrouw en dochter zo alert gereageerd hebben en meteen de hulpdiensten hebben gealarmeerd. Bij een hersentrombose is het belangrijk om binnen de drie uur te reageren.” Philips werd door de brandweer uit zijn woning gehaald en afgevoerd naar het Sint-Lukasziekenhuis.

Daar verbleef hij uiteindelijk twee weken. Philips spartelde er dus doorheen maar er stond hem een lange revalidatie te wachten.“Ik was net terug een kind van tien of 11 jaar oud. Ik moest terug leren schrijven en kon mijn vlees niet meer snijden. Ik heb ergotherapie en kine gevolgd. Dat ging gelukkig vlot al was het allemaal niet evident. Dat ik niet rook en ook niet drink, heeft er wel mee voor gezorgd dat ik uiteindelijk goed kon herstellen. ”

Zijn bevoegdheden als schepen werden al die tijd verdeeld over zijn partijgenoten in het schepencollege. Nu is Philips klaar voor zijn comeback en is hij ook opnieuw bevoegd voor Welzijn, Onderwijs, Burgerzaken, Armoedebestrijding en Feestelijkheden. Hij woonde al terug een gemeenteraad bij, ging naar de opendeurdag van de politie en ging mosselen eten bij SK Nossegem. Het publieke leven van een schepen quoi.

“Met veel goesting en overtuiging neem ik mijn mandaat als schepen terug op”, aldus Philips. “De komende weken en maanden zal ik rustig de draad weer opnemen en mij terug inzetten voor de Zaventemse burgers. De afgelopen maanden heb ik wel geleerd dat ik moet luisteren naar mijn lichaam en voldoende rust zal moeten inlassen. Ook heb ik mezelf voorgenomen om voldoende te bewegen om zo het goede voorbeeld te geven als schepen van Welzijn. In het verleden deed ik al meerdere malen een oproep om meer te bewegen maar nu zal ik zelf de daad bij het woord voegen. Ik zal veel vaker op de fiets springen en ga ook veel wandelen. Ook naar de fitness trek ik geregeld.”

Philips is ook heel dankbaar naar iedereen die hem de voorbije maanden gesteund heeft toe. “In de eerste plaats naar mijn vrouw en dochter toe. Het was voor hen niet altijd makkelijk en evident. Ik wil zeker ook de zorgmedewerkers en mijn collega’s bedanken. Tenslotte waren ook de talloze bemoedigende berichtjes en mooie geschenken die ik via verschillende kanalen van alle vrienden, scholen, verenigingen en gemeentelijke diensten heb mogen ontvangen. Het heeft enorm veel deugd gedaan allemaal.”