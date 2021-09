Schepen Vandenbroecke reageert op kritiek op parkeerbeleid Halle: “Geen heksenjacht"

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) verwijt de N-VA een eenzijdig en onvolledig verhaal te vertellen over het parkeerbeleid in Halle. Hij reageert daarmee op de kritiek van de oppositiepartij rond de opbrengsten van de boetes.

Begin dit jaar voerde Halle een nieuw parkeerbeleid in. Een paar dagen geleden maakte N-VA bekend dat sindsdien het parkeerbedrijf 542.000 euro ophaalde aan abonnementen, tickets en boetes. Dat leverde de stad Halle zo’n 342.000 euro op en het parkeerbedrijf 200.000 euro. Volgens de N-VA wordt er teveel beboet en vloeit er te weinig geld terug naar de stad. “Een evaluatie maken na amper zes maanden is veel te vroeg”, vindt schepen van Mobilitiet Bram Vandenbroecke. “We hebben altijd gezegd dat we na een jaar zullen evalueren. Pas dan kunnen we inhoudelijk en financieel de juiste conclusies trekken. De analyse van de oppositie negeert ook het feit dat er meer dan 670.000 euro is ingevesteerd in de uitrol van het nieuwe parkeerbeleid. We hebben er ons ook van bij de start toe verbonden om de inkomsten te laten terugvloeien naar de Hallenaar. Dat principe blijft overeind en zal tegen het einde van dit jaar bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan concreet worden gemaakt.”

Geen heksenjacht

Van een heksenjacht op foutparkeerders is ook geen sprake, vindt Vandenbroecke. “Het parkeerbedrijf heeft zo’n 8% van alle retributies geannuleerd. Dat is een relatief hoog percentage in vergelijking met andere steden. Die annulaties gebeurden omdat inwoners effectief goede argumenten hadden om hun retributie te laten annuleren. Er wordt dus geen heksenjacht georganiseerd en er is ruimte voor dialoog en aanpassing.”