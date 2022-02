Schepen vreest dat werken in Spiegellaan na klacht misschien niet kunnen doorgaan

Zeven inwoners uit de Spiegellaan en aanpalende straten in Merchtem dienden bezwaar in tegen de omgevingsvergunning voor de werken aan de Spiegellaan. Schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD) vreest dat de werken hierdoor misschien zelfs niet kunnen doorgaan. De buurtbewoners willen fundamentele wijzigingen aan de plannen.

“De werken in de Spiegellaan zijn nodig om wateroverlast aan te pakken, regenwater en vuilwater gescheiden af te voeren, het oude en versleten betonnen wegdek te vernieuwen en langs beide zijden een nieuw voet -en fietspad aan te leggen,” legt schepen Elpers uit. “Ik begrijp niet dat zeven buurtbewoners deze plannen willen tegenhouden, terwijl er 120 gezinnen wonen.” Door de klacht lopen de werkzaamhenden minstens 3 maanden vertraging op. Elpers is ook bang subsidies mis te lopen.

“De schepen gooit het allemaal wel op een hoopje,” reageert buurtbewoner Hans Ingels, één van de zeven buurtbewoners die een gezamenlijk bezwaar indienden bij de provincie. “In het totaal waren er 47 bezwaren tegen de oorspronkelijke plannen. Om het bezwaar bij de provincie in te dienen, verzamelden zeven bewoners zich, omdat dat ook sneller en efficiënter is dan opnieuw iedereen te moeten mobiliseren voor het bezwaar.”

“De definitieve plannen houden veel te weinig rekening onze opmerkingen. Zo wordt de straat onder andere veel te breed en zal er daardoor veel sneller worden gereden. Van de 60 bomen blijven er na de werken 20 over, sommige zijn dan nog hinderlijk in de buurt van opritten geplaatst. Er sneuvelen ook heel wat parkeerplaatsen, de ligging van de riooldeksels is niet doordacht en er is een gebrekkige fietsveiligheid aan de kruispunten. Voor een goed begrip: we zijn voor een nieuwe straat, gescheiden riolering, bufferbekkens, enzomeer, maar niet op deze manier.”

Het project is geraamd op 3,2 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro voor de gemeente Merchtem en 1,9 miljoen euro voor rioolbeheerder Fluvius. De werken situeren zich vanaf de August De Boeckstraat tot en met het Sofie Motpleintje. De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet 750.000 euro subsidie.