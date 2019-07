Schitterend nieuws: genoeg geld voor operatie Missy

Missy heeft dringend operaties nodig aan twee knieën. Het hondje liep twee gescheurde kruisbanden op. De kosten daarvan lopen op tot 1.200 euro, maar een praktijk uit Ninove wil de operatie uitvoeren tegen 900 euro. Om Missy te helpen zamelde Dierenplezier Zennevallei, dat het hondje opvangt, de voorbije dagen geld in.

“Vanuit heel Vlaanderen kregen we warme reacties en giften”, zegt Veronique Quartier van Dierenplezier Zennevallei. “Donderdag wordt Missy geopereerd. Er is nog geld over zodat we nog andere dieren kunnen helpen.”

Als Missy helemaal hersteld is, wordt naar een nieuwe thuis gezocht. “Er hebben zich al enkele kandidaten gemeld om Missy te adopteren. Na alles wat ze heeft meegemaakt, verdient Missy een warme thuis. Ze was heel angstig toen ze hier aankwam, maar het is eigenlijk een heel lieve en aanhankelijke hond”, zegt Veronique Quartier in Het Nieuwsblad.