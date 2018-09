Scholen uit Wemmel, Meise en Brussel fuseren

De Sint-Jozefsschool en Mater Dei-school in Wemmel gaan fuseren met de Sinte-Maartenschool in Meise, het Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege en het Jan-Van-Ruusbroekcollege in Laken. Het gaat louter om een bestuurlijke fusie waarbij de vijf scholen onder één vzw gaan werken en er zo financieel meer mogelijkheden ontstaan.

Bij de fusie behoudt elke school wel zijn eigen naam, identiteit en lokale verankering. De vijf scholen vormen sinds de zomervakantie samen de scholengroep vzw Ignatius Scholen Brussel, die samen goed is voor meer dan 3000 leerlingen. De scholengroep werd in 2015 opgericht door de twee Brusselse Nederlandstalige colleges. Nu komen daar dus twee Wemmelse scholen en een school uit Meise bij.



De fusie moet vooral voordelen opleveren omdat de administratieve, ondersteunende en financiële diensten gecentraliseerd worden. Daarmee beantwoordt de scholengroep ook aan de schaalvergroting in het katholiek onderwijs, iets wat de Vlaamse overheid vanaf 2020 wil invoeren.



Door die schaalvergroting kunnen de scholen in de toekomst ook extra middelen krijgen om te investeren in de scholen. Dat doen de scholen nu al. Dit schooljaar heeft de Sint-Jozefsschool een polyvalente zaal geopend die dienst doet als refter en turnzaal, Mater Dei heeft een overdekte speelplaats en refter gebouwd. In de Sinte-Maartenschool staat in 2019 dan weer de bouw van vier klassen, een polyvalente zaal een extra wc-blok op het programma.