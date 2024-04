Handelaars marktplein Wemmel niet blij met mobiliteitsknip

Kristien Costenoble van Jetexpress: “Wij zijn geïsoleerd van de Markt. Vroeger waren wij één geheel. Ons kantoor ligt nog op de straat ‘Markt’, maar we zijn geamputeerd van de rest van de markt. Ook omdat de mensen nu moeten parkeren in dat kleine stukje, dat is gewoon niet ‘mobiliteitswaardig’."

De handelaars voelen zich niet gehoord door de gemeente en willen dat veranderen door een affichecampagne.

Anouschka Sys van Anouschka 16: “We willen ons laten horen aan de mensen die hier wonen. Nu is het fictief ‘handel over te nemen’, maar in de toekomst zou het wel eens echt kunnen zijn. Als al die handelaars weggaan en vervangen worden door ketens, dan wordt het hier ook niet meer veilig en aangenaam voor de mensen die hier wonen.”

De handelaars schakelen een advocaat in.

De gemeente zegt intussen bezig te zijn met een evaluatie van het mobiliteitsplan. “We zullen opnieuw op zoek moeten gaan naar een evenwicht. De huidige ingreep lijkt te veel nadelen te hebben. Nu hebben we aan onze diensten gevraagd om andere voorstellen uit te werken", aldus burgemeester Vansteenkiste.