Schoolpoorten zwaaien opnieuw open

Niet alleen thuis zullen kinderen vandaag met een bang hartje naar de school getrokken zijn, eigenlijk houdt heel het land houdt z’n hart een beetje vast. Er blijft namelijk heel wat onzekerheid over de gevolgen van het openen van de scholen op de verspreiding van het coronavirus. De scholen in onze regio hebben uit voorzorg tal van maatregelen genomen, kinderen ouder dan 12 jaar zullen in de klas een mondmasker moeten dragen. Al blijven er nog heel wat vraagtekens. RINGtv gaat vandaag langs over hoe de eerste schooldag verloopt op Horteco in Vilvoorde.