Serenata Drogenbos brengt hits uit kaskrakers

“De coronapandemie heeft ons niet klein gekregen en dat willen we laten horen op ons komende optreden”, vertelt Serenata-voorzitster Myriam Claessens. “Onder de noemer ‘Serenata goes Hollywood’ brengen we liedjes van de grootste filmtoppers, onder leiding van Dominique Bonkain. Het wordt een mix van trage en snelle tijdloze filmhits uit onder meer Grease, Titanic en The Hunger Games.” Serenata moet voor het concert op 24 september uitwijken naar gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek, omdat aan de feestzaal in Drogenbos momenteel wordt gewerkt. Tickets kan je bestellen via info@koorserenata.be.