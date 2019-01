Shuttledienst voor omwonenden van brug in Humbeek

De gemeente Grimbergen legt vanaf morgen een shuttlebus in voor de omwonenden van de defecte brug in Humbeek. De maatregel komt er in afwachting van een veerpont.

Vorige week raakte de brug van Humbeek zwaar beschadigd na een incident met een boot. De herstelling zal wellicht vier maanden lang duren. Wie aan de overkant moet zijn, moet momenteel omrijden via Kapelle-op-den-Bos of de Verbrande Brug. “Voor heel wat mensen is dat niet mogelijk en daardoor is de Oostvaartdijk geïsoleerd”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “ Ook werknemers van Krëfel geraken moeilijk op hun werk en voor de handelaars uit Humbeek zal deze situatie zeker financieel gevolgen hebben. De Waterweg zoekt, in overleg met de gemeente Grimbergen, naar een oplossing via een veerpont. Dinsdag zullen ze met een voorstel komen naar het gemeentebestuur. Maar als er dinsdag een beslissing wordt genomen, dan zal de pont er nog niet meteen liggen.” Het gemeentebestuur zet daarom vanaf dinsdag een shuttlebus in die een aantal keer per dag rijdt. “Er zal een halte gemaakt worden aan Oostvaartdijk op het grasplein en aan de Eldorado. De bus zal ook stoppen aan Krëfel en aan de Delhaize waar mensen hun wagen kunnen parkeren en vervolgens de bus opstappen.”

"Maat voor niets"

Volgens oppositiepartij CD&V zal de maatregel z'n doel missen. "De pendelbus lijkt dus een maat voor niets te zijn en zal op heel erg weinig succes kunnen rekenen in de huidige vorm”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Jannik Grooten. “De uren van de shuttlebus zijn niet afgestemd op de aansluiting met het openbaar vervoer en de werkuren van de meeste mensen. Er is ook geen stop aan de Humbeekse scholen. De inwoners hebben nood aan een snelle, efficiënte oplossing om het kanaal te kruisen en dat is enkel door het inleggen van een veerdienst mogelijk. Die had er al lang moeten zijn.”