Sinds 2015 is er in Halle-Vilvoorde maar liefst 222,7 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Het gaat om investeringen van alle onderwijsnetten en overheden samen.

Sinds 2015 meer dan 220 miljoen euro gepompt in scholenbouw

In de Vilvoordse scholen werd het meeste geld gepompt: 48,6 miljoen euro. De afgelopen jaren kregen De Doening, Sint-Jozef in Peutie en Vilvoorde, Kaleido, het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Virgo+, De Knipoog en Klim-Op een nieuwbouw.

Daarna volgt Ternat met 19,7 miljoen euro – waar Sint-Angela een nieuwbouw opende - en Zaventem met 17 miljoen euro. Dilbeek en Halle sluiten de top-5. In de scholen in Pepingen, Herne, Linkebeek, Drogenbos en Kraainem werd dan het minst geïnvesteerd.

Het bedrag is een optelsom van gewone subsidies voor scholenbouw en inbreng van eigen schoolbesturen of gemeenten, maar onder meer ook de extra investeringen vanuit de Vlaamse overheid om capaciteitsproblemen op te vangen, investeringen van het Gemeenschapsonderwijs, investeringen via het ‘Scholen van Morgen’-project en de huursubsidies voor gebouwen die een acuut plaatsgebrek opvangen.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is er sinds 2015 in 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten een nieuwe of vernieuwde school geopend.

Foto: Scholen van Morgen