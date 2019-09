Sint-Genesius-Rode geen focusgemeente van Gordelfestival

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode gaat niet in op de aanvraag om focusgemeente te zijn voor het komende Gordelfestival in september 2020. Volgens de meerderheid in Rode is september al een erg drukke maand voor het gemeente personeel en de politie door de start van het nieuwe schooljaar en de jaarmarkt. Het Gordelfestival er nog eens bovenop is te veel van het goede volgens de gemeente. N-VA-gemeenteraadslid Bruno Stoffels noemt dat een gemiste kans en ziet er een boycot in door de Franstalige gemeenteraadsleden. Maar daar is volgens burgemeester Rolin niks van aan. Als het Gordelfestival z’n datum zou verplaatsen, dan zou de gemeente wel focusgemeente kunnen zijn, aldus Rolin.