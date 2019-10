Sint-Pieters-Leeuw herademt door extra rijstrook N6

Sinds een week is de aanleg van de extra rijstrook ter hoogte van Ikea aan de Bergensesteenweg voltooid. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de meubelgigant, die de grond gratis ter beschikking had gesteld om zo een verbreding mogelijk te maken, sloten eerder een overeenkomst met de stad Brussel over de aanleg van de rijstrook. Na amper een week zijn de positieve gevolgen reeds voelbaar, zegt schepen voor mobiliteit Jan Desmeth. Niet enkel ter hoogte van de extra rijstrook maar ook verderop richting Sint-Pieters-Leeuw, ter hoogte van het kruispunt Shopping Pajot, zijn de files aanzienlijk verminderd. Door de drukte op de Bergensesteenweg zochten heel wat bestuurders sluipwegen in de wijken. Schepen Desmeth hoopt dat de aanleg van de extra rijstrook die wijken nu zal ontlasten.