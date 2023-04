Sint-Pieters-Leeuw herschikt bevoegdheden na overstap An Speeckaert

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw herschikt de bevoegdheden binnen het schepencollege na de overstap van An Speeckaert van cd&v naar N-VA. De bevoegdheden van Speeckaert worden verdeeld over de huidige cd&v-schepenen, Speeckaert krijgt bevoegdheden die in handen waren van N-VA. “Beide fracties herbevestigen ook het vertrouwen in elkaar”, zegt burgemeester Jan Desmeth.

Eind vorige maand kondigde schepen An Speeckaert aan om uit de cd&v-fractie van Sint-Pieters-Leeuw te treden en over te stappen naar N-VA. Het decreet lokaal bestuur bepaalt namelijk dat An Speeckaert tot het einde van de legislatuur zetelt als onafhankelijke schepen. “Door de beslissing van An was het evenwicht verstoord, daarom hebben coallitiepartners N-VA en cd&v enkele afspraken gemaakt”, klinkt het bij burgemeester Jan Desmeth. “De bevoegdheden van Speeckaert worden verdeeld onder de huidige schepenen Bart Keymolen en Brahim Harfaoui.”

Keymolen wordt zo bevoegd voor jeugd, onderwijs en Vlaams Beleid, Harfaoui kinderopvang en dierenwelzijn. “An zal op haar beurt de bevoegdheden gebouwen, bibliotheek en erfgoed overnemen van burgemeester Jan Desmeth en schepen Olivier Huygens. Beide fracties herbevestigen het vertrouwen in elkaar en zullen als partners samen het bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw verder realiseren in het belang van elke Leeuwenaar”, aldus Desmeth.