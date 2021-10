Sint-Pieters-Leeuw huldigt ereburgemeester Luc Deconinck

In Sint-Pieters-Leeuw heeft voormalig burgemeester Luc Deconinck de titel van 'Ereburgemeester' gekregen in het bijzijn van heel wat familie en vrienden. Op 1 januari 2013 werd Deconinck - toen trouwens voor het eerst verkiesbaar - burgemeester in een coalitie met CD&V, en dat zou acht jaar lang zo blijven.

Op 1 januari van dit jaar gaf Luc Deconinck de sjerp door aan partijgenoot Jan Desmeth. Op een academische zitting in het Zonnig Leven werd de ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw uitgebreid gehuldigd. “Het is een mooie bekroning van mijn acht jaar durende burgemeesterschap”, zegt Deconinck. “Het is een emotioneel moment, maar ik blik tevreden terug. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om een deel verandering te brengen in Sint-Pieters-Leeuw. We hebben dat kunnen doen dankzij de steun van de bevolking. Daar ben ik hen heel dankbaar voor.”

Ook provinciegouverneur Jan Spooren stak de lof voor partijgenoot Deconinck niet onder stoelen of banken. “Luc is iemand met veel kennis en expertise, maar ook iemand met een doorzettingsvermogen om vast te houden aan zijn visie”, aldus Spooren. “Op die manier heeft hij veel resultaten geboekt. Ik denk dat Sint-Pieters-Leeuw een mooi voorbeeld is van een gemeente die er de voorbije jaren op is vooruitgegaan.”

Na de viering onthulde Deconinck een zelfportret dat een plaatsje krijgt in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Het schilderij zal hangen naast dat van de andere burgemeester van de gemeente.