Sint-Pieters-Leeuw opent trots nieuwe Wildersportcomplex

In Sint-Pieters-Leeuw opent het Wildersportcomplex vandaag de deuren. Normaal gezien zou de nieuwe sporthal in Zuun er pas over twee jaar komen, maar aanhoudende constructieproblemen dwongen het gemeentebestuur om de plannen versneld uit te voeren.

In de oude sporthal in Zuun stapelden de mankementen en de herstellingskosten zich op, dus realiseerde Sint-Pieters-Leeuw de plannen voor een nieuwe sporthal vroeger dan voorzien. “We zijn bijzonder trots. We konden de bouw alsnog een jaar uitstellen waardoor we in aanmerking kwamen voor een subsidie en nu, een jaar later, is alles klaar”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets. “De vorige sporthal stond er 50 jaar, we hopen dat het nieuwe Wildersportcomplex ook 50 jaar zal meegaan.”

In de sporthal zijn vertrouwde, maar ook nieuwe sportfaciliteiten aanwezig. Denk aan een boulderzaal, een klimmuur waar je niet alleen verticaal, maar ook horizontaal op kan klimmen. Er is ook een danszaal, een afzonderlijke turnzaal en een ruimere gevechtsportzaal. Het zwembad en padelvelden ontbreken ook niet. Op termijn kan ook basket een plekje krijgen in het Wildersportcomplex. Opvallend: de gemeente bracht ook een schoolbieb onder in het sportcomplex. “Zo kunnen kinderen ook boeken ontlenen nadat ze zijn komen zwemmen,” aldus schepen Smeets.

Morgen tussen 10 en 17 uur kan het grote publiek kennismaken met het nieuwe Wildersportcomplex.