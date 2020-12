Sint-Pieters-Leeuw tegen komst internationaal busstation

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is niet te spreken over de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om net over de grens met Anderlecht, op de parking naast het Erasmusziekenhuis, een internationaal busstation neer te poten. Volgens toekomstig Leeuws burgemeester Jan Desmeth (N-VA) kan de aangrenzende Henri Simonetlaan al dat extra verkeer helemaal niet slikken.

Door de op- en afrit van de Ring rond Brussel iets verderop is het altijd druk in de buurt van de Erasmusrotonde. Binnenkort komt daar misschien nog een pak verkeer bij. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een parking aan het Erasmusziekenhuis omvormen tot een internationaal busstation. “Als dat op deze locatie zou komen, vrezen wij een verkeersinfarct”, zegt Jan Desmeth. “Het gaat over 400 busbewegingen per dag. Dat is heel veel. Op de Henri Simonislaan, die nu maar met één rijvak op de rotonde toekomt, vrees ik dat dat niet goed gaat komen.”

De gemeente staat niet alleen in het protest. Ook de gemeente Anderlecht, het Erasmusziekenhuis en Erasmus Gardens, een nieuwe wijk die op de grens met Sint-Pieters-Leeuw wordt opgetrokken, zien de plannen niet zitten. Bovendien zit de gebrekkige communicatie vanuit Brussel Sint-Pieters-Leeuw dwars.

“Wij gaan zeker verdere stappen ondernemen. Wij horen nu dat er 11 locaties uitgekozen zijn. Wij hopen dat één van de tien andere zal gekozen worden. We volgen dit op de voet. Als dat terug deze richting uitgaat, dan gaan we zeker de nodige stappen ondernemen om in goed nabuurschap daartegen te ageren”, besluit Desmeth.