Sint-Pieters-Leeuw verbiedt barbecue op openbare plaatsen

Tijdens de zomermaanden is het verboden om te barbecueën of vuur te maken op openbare plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Luc Deconinck neemt die beslissing vooral uit veiligheidsoverwegingen door de aanhoudende droogte.

Wie zich niet aan het verbod houdt en toch de barbecue aansteekt of vuur maakt in groene, publieke ruimten of in bossen en natuurgebieden riskeert een boete tot 1600 euro en een celstraf van 8 tot 14 dagen. Enkel met een uitdrukkelijke toelating van de burgemeester mag er nog gebarbecued worden op openbaar domein.

Burgemeester Luc Deconinck neemt de maatregel vooral uit veiligheidsoverwegingen. “Door de aanhoudende droogte is het risico op brandgevaar te groot”, laat de Leeuwse burgemeester weten. “Daarnaast zijn er ook geregeld problemen met lawaaioverlast en zwerfvuil.”

Het verbod geldt tot 30 september. “Hopelijk kunnen we tegen die datum het GAS-reglement aanpassen, want het is de bedoeling dat de maatregel ook na september blijft bestaan”, aldus Deconinck.