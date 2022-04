Sint-Pieters-Leeuw wil mobiliteitsplan voor stadion Union-Sint-Gillis in Vorst

De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw maakt zich zorgen over de gevolgen voor de mobiliteit in en rond Ruisbroek als er een nieuw voetbalstadion komt voor Union-Sint-Gillis aan het Bemtpark in Vorst. In een motie vraagt de gemeente een slim mobiliteitsplan.

Het Bemtpark in Vorst wordt naar voren geschoven als een van de mogelijke locaties voor het nieuwe voetbalstadion van Union-Sint-Gilles. De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw is naar eigen zeggen niet tegen de bouw van een nieuw stadion, maar is wel ongerust over de verkeersstroom dat dat met zich meebrengt. “Er dreigen immers grote verkeersproblemen als de 21.000 bezoekers van dat nieuwe stadion alleen maar de auto en de afrit Ruisbroek/ Drogenbos kunnen nemen. Die afrit moet trouwens ook gebruikt worden door toeschouwers van Vorst Nationaal”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Tiebout (N-VA). “Daarom vragen we in een motie die quasi unaniem werd goedgekeurd dat alle betrokken partners rond de tafel gaan zitten om een slim mobiliteitsplan op te maken, dat ook inzet op openbaar vervoer en de fiets. Sint-Pieters-Leeuw en andere omliggende gemeenten mogen niet het slachtoffer worden van een verkeersinfarct. Daarom is het nu dringend tijd voor dialoog en oplossingen.”