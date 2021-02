Skipakken in de klas tijdens Dikketruiendag

Het is vandaag Dikketruiendag en dat kunnen ze in veel scholen extra goed gebruiken tegenwoordig. Door het coronavirus staan de ramen van de klaslokalen al enige tijd wagenwijd open voor een goede verluchting. En met temperaturen die deze week stevig onder het vriespunt duiken, is extra dikke kledij geen overbodige luxe. Wij gingen eens kijken in basisschool Sint-Victor in Beersel waar ze zelfs met skipakken in de klas zitten.

Het is een keer iets anders, met een skipak in de klas zitten. Daar zit het coronavirus natuurlijk voor iets tussen. Het raam staat in de basisschool Sint-Victor in Beersel helemaal open voor verluchting en dan is extra dikke kledij bij vriestemperaturen als vandaag meer dan aangewezen."De voorbije twee dagen zien we veel kinderen in skibroek en skipak toekomen, vooral door de sneeuwval van de voorbije dagen. Nu hebben ze ook lekker warme benen. Ze kunnen zich uitleven op de speelplaats en hebben het niet ijskoud als ze binnenkomen in de klassen", zegt juf Tine.

Het skipak zal voor de rest van de week nog goed van pas komen want de temperaturen zullen onder het vriespunt blijven. Nog een hele week zullen er dus kleine eskimo's rondlopen in de Sint-Victorschool en daar hoort uiteraard ook een eskimodans bij. Als je die wil zien, kijk dan vanavond zeker naar ons nieuws.