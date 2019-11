Slachtoffers aanslagen Bende van Nijvel en Zaventem verenigen zich in vzw Heroes

Nabestaanden en slachtoffers van de aanslagen van Bende van Nijvel en de aanslagen in Zaventem hebben elkaar gevonden in de vzw Heroes. "Aan de hand van lezingen, ludieke events en ontmoetingen proberen we hen samen te brengen. Zo geven we slachtoffers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan", zegt mede-initiatiefneemster Nathalie Piron.

Voorzitter van de vzw Heroes is Kurt Thomas. De Aalstenaar was op 22 maart 2016 aan het werk als veiligheidsagent op de luchthaven van Zaventem. "Ik heb veel ellende gezien, mensen die aan het wegkwijnen waren. Maar samen zijn we er gesterkt uitgekomen", zegt Thomas.

David Van de Steen, die zijn ouders en zus verloor bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst, wordt ambassadeur van vzw Heroes, advocaat Jef Vermassen de peter. "De interactie is enorm belangrijk en de mensen putten daar moed uit. En kracht om verder te gaan. Er bestaan dus weldegelijk momenten om samen te delen. We moeten daarvoor blijven gaan", aldus Thomas.

Bij de aanslagen in Zaventen vielen 14 doden. De Bende van Nijvel vermoordde tussen 1982 en 1985 in onze regio acht mensen: vijf bij de overval op de Delhaize in Overijse, één bij de overval op de Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en één bij de overval op restaurant Auberge du Chevalier, ook in Beersel.