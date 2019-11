Slachtoffers aanslagen wachten nog altijd op hulp overheid

Meer dan 3,5 jaar na de aanslagen op Brussels Airport en in metrostation Maalbeek in Brussel is er nog altijd geen duidelijke schaderegeling en begeleiding voor de slachtoffers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het is Life4Brussels dat aan de alarmbel trekt over de situatie. De vereniging vertegenwoordigt 196 directe en indirecte slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Zij moeten op dit moment nog altijd zélf met de verzekeraars onderhandelen, nochtans beval een parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen aan om een overheidsinstantie in het leven te roepen die snel zou tussenkomen en de kosten later zou verhalen op de verzekeraars.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft intussen wel bezig te zijn met het oprichten van een centraal loket en het toekennen van een speciaal statuut.