Sluikstorter dumpt lading glasramen in Vredesbos

Een grote stapel houten raamlijsten en bijbehorend glas zijn door sluikstorters gedumpt in het Vredesbos in Elewijt. De gemeente gaat bekijken of de toegangsweg kan worden afgesloten voor voertuigen.

Het Vredesbos werd in 2009 door schoolkinderen aangeplant langs de Broekstraat vlakbij het op- en afrittencomplex met de E19. Maar ook daar ontsnapt men niet aan de plaag van sluikstorten. Nu heeft iemand er niks beters op gevonden dan er een lading ramen af te kieperen. Overal lagen de houten raamlijsten en het bijbehorende kapotte glas verspreid.

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) is op de hoogte. “Je kan daar nochtans niet zo evident in met de auto," legt ze uit.” Dat zijn dus mensen die deze plek moedwillig uitgezocht hebben. Die weg is al jaren in onbruikbaar geraakt en ligt vol herstbladeren die ook niet geruimd worden. We gaan dit meenemen in ons Open Ruimteproject waarbij we bekijken hoe we open ruimte ontsluiten. De vraag stelt zich of die plek nog wel bereikbaar moet zijn langs die kant.”

Het sluikstort werd gemeld bij de gemeente. Intercommunale Incovo staat daarna in voor de opruiming.