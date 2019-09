Smatch Merchtem met sluiting bedreigd

De directie van Match en Smatch wil 16 van de 111 supermarkten in België sluiten. Daarbij zouden in totaal 210 jobs sneuvelen. In onze regio is de Smatch-supermarkt in Merchtem met sluiting bedreigd.

Het gaat al enkele jaren slecht met de supermarktketen. Vorig jaar nog was er een verlies van 22 miljoen euro. Met de sluiting van zestien winkels en een investering van 40 miljoen wil de supermarktketen het tij keren. In onze regio zou de winkel in Merchtem met sluiten bedreigd zijn.

De christelijke vakbond is geschokt over de plannen. "De financiële moeilijkheden bij de onderneming zijn niet nieuw maar deze ingreep komt toch hard aan", zegt Sven De Scheemaeker, secretaris van ACV Plus. ""In de komende weken en maanden gaan we in overleg met de directie om de belangen van de werknemers maximaal te verdedigen."