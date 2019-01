Sneeuwbuien sturen verkeer in de war

Het is vannacht en vanochtend opnieuw beginnen sneeuwen in ons land. Die sneeuwbuien sturen het verkeer in de war. De Lijn kan enkele plaatsen niet bedienen en het verkeer op de gewestwegen in het Pajottenland verloopt erg moeizaam.

Het Vlaams Verkeerscentrum merkt bij het op gang komen van de ochtendspits dat het nog sneeuwt in Oost- en West-Vlaanderen en de regio Pajottenland. Volgens verkeersexpert Hajo Beeckman zijn er al vertragingen tot een half uur mogelijk. Files die alleen maar zullen toenemen in de loop van de ochtend.

In en rond Brussel valt de situatie op de autosnelwegen voorlopig mee, maar in héél het land staat toch al meer dan 200 kilometer file. Het Agentschap Wegen en Verkeer meldt dat op autosnelwegen vooral de linkerrijstrook bedekt is met een laagje sneeuw. Er wordt dan ook gevraagd om je snelheid en rijstijl aan te passen.

Op lokale en provinciale wegen kan de baan er wel gevaarlijk glad bijliggen. Ondanks dat er uitvoerig zout is gestrooid, is kans op gladheid niet onbestaande. Zo melden verschillende autobestuurders RINGtv dat de Ninoofsesteenweg - die door het Pajottenland van Herne tot Asse loopt - niet goed berijdbaar is. De combinatie van wegenwerken en sneeuw veroorzaakte ook heel wat chaos op de N47 gewestweg tussen Opwijk en Asse. Vrachtwagens raakten er maar moeilijk de hellingen op.

De sneeuwval heeft ook gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. In het Pajottenland kunnen een aantal plaatsen niet bediend worden, onder meer in Liedekerke en Dilbeek. De bussen rijden er enkel op de hoofdwegen. Daarnaast rijden heel wat lijnen ook met vertraging.

Bij de NMBS zijn er voorlopig nog geen problemen gemeld. Op Brussels Airport wordt met man en macht gewerkt om de banen sneeuw- en ijsvrij te maken. De luchthaven roept passagiers op om op tijd naar de luchthaven te vertrekken en rekening te houden met verkeer onderweg.

Ongeval in Schepdaal

In de Isabellastraat in Schepdaal botsten rond 7 uur vanochtend door het gladde wegdek een bus van De Lijn en een busje voor personenvervoer tegen mekaar. Niet veel later raakte ook een derde voertuig betrokken bij het ongeval. Gelukkig bleef het bij blikschade.

