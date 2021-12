Sociaal akkoord over sluiting Wondercar Drogenbos

Eind dit jaar sluit autogroep D'Ieteren het koetswerkbedrijf Wondercar in Drogenbos. De vakbonden en directie van de autogroep bereikten daarover een sociaal akkoord. Ook een vestiging in Elsene gaat dan dicht.

In het totaal verliezen zo'n 100 werknemers hun baan. De sluiting van de sites in Drogenbos en Elsene komt er nadat het personeel staakte tegen nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden bij alle garages van D'Ieteren. De autogroep houdt nu nog twee vestigingen over, in Zaventem en Anderlecht. Daar werken in het totaal 280 mensen.