Sociaal Huis Machelen opent de deuren

In Machelen opende vandaag het nieuwe Sociaal Huis de deuren. Een aantal diensten van de gemeente, zoals onderwijs en integratie, en het OCMW hebben voortaan een onderkomen in de Koningin Fabiolalaan, naast het woonzorgcentrum Parkhof.

Het Sociaal Huis is vanaf vandaag bereikbaar voor de inwoners van Machelen. Je kan er niet alleen terecht voor informatie over welzijn en gezondheid, maar met vragen over uitkeringen, premies, enzovoort. Voor sommige vragen moet je vooraf wel een afspraak maken. Het Sociaal Huis is open op maandagvoormiddag (9-12 uur), dinsdag en woensdag (9-12 en 14-16 uur), donderdag (9-12 en 14-19 uur) en vrijdagvoormiddag (9-12 uur).