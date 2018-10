Solar Team op kop na eerste racedag

Het studententeam moet tijdens de Carrera Solar Atacama met hun zonnewagen onder meer de Atacamawoestijn en hoge toppen in het Andesgebergte bedwingen. Het team startte als laatste aan de Carrera Solar Atacama en is dus meteen moeten beginnen aan de inhaalrace.

Die inhaalrace verliep vlot, al heeft het studententeam even aan de kant van de weg gestaan door een klein elektronisch probleem met de motor. Gelukkig kan de Punch 2 al na twee minuten terug de baan op.

De grootste uitdaging van de race is het klimaat: “Het weer is onvoorspelbaar, zeker in de bergen waar we morgen toch wel in terecht komen. Strategisch gezien is het een hele uitdaging,” vertelt Ruben strategist Dekeyser.” Door het onvoorspelbare weer is het moeilijk om in te schatten waar het team morgen zal eindigen.

Foto: Geert Vanden Wijngaert