SPECIAL: Kerstmenu met Urbanus en Mieke

Op kerstdag duiken we in het archief van RINGtv. We gaan lekker koken en doen dat met twee onovertroffen chefs: Urbanus uit Tollembeek en voormalig RINGtv-presentatrice Mieke Scheldeman. Een origineel kerstmenu van twee goed geïnspireerde koks.

Over enkele maanden bestaat uw regionale zender precies een kwarteeuw en dus leek het ons een leuk idee om in ons archief op zoek te gaan naar onze leukste kerstspecial. Zo kwamen we in 2000 terecht. In die kerstuitzending ontving Mieke Scheldeman een gast die op geheel eigen wijze een culinaire vernieuwing op gang bracht.