Specialist Raymond Rombout over de nieuwe Bond: "Het gevoel van de eerste schooldag"

Het is vandaag een bijzonder spannende dag voor de fans van James Bond, want na de Britse première eergisteren en de Belgische première gisteren kan vanaf vandaag het grote publiek naar de bioscoop om te gaan kijken naar 'No Time to Die', de laatste bondfilm met Daniel Craig in de hoofdrol. Wie vandaag zeker aan het witte doek zal gekluisterd zitten, is Raymond Rombout uit Zemst, dé Bondspecialist van de Lage Landen.

De release van de nieuwe Bondfilm was voorzien voor 2019 maar werd uitgesteld, eerst wegens een regisseurswissel, vervolgens door corona. Maar voor Raymond Rombout uit Zemst is de verlossing nabij, hij kan straks gaan kijken naar No Time to Die. “Het voelt een beetje als een eerste schooldag”, lacht Raymond. “Eindelijk is het zover. Ik ga vier keer na mekaar kijken: donderdag, vrijdag, zaterdag én zondag.”De eerste keer doe ik zoals iedereen: ogen en mond open, verbaasd kijken en vanaf de tweede keer en zeker de derde keer begin ik naar meer details te kijken en te luisteren naar de muziek, kijken hoe alles in mekaar zit, de kleine dingetjes die alles mooi maken. Al die informatie sla ik op en kijk ik na als de dvd uitkomt. Dan kan ik mijn volgende hoofdstuk schrijven." Want schrijven over James Bond doet Raymond Rombout al jaren. Vorig jaar nog verscheen bij uitgeverij Lannoo zijn "James Bond Boek", de 007-bijbel waarin je alles vindt over de Bondfilms van "Dr. No" tot "No Time to Die".