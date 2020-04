Spoedarts AZ Jan Portaels ongerust: “Mensen met andere klachten dan corona blijven weg”

Het AZ Jan Portaels benadrukt dat wie gezondheidsproblemen heeft die niets met het coronavirus te maken hebben, naar de dienst spoedgevallen moeten blijven komen. "De spoeddienst is opgesplitst in een corona-afdeling en een afdeling voor andere spoedgevallen. Op die tweede afdeling is het te rustig. Dat maakt ons ongerust", zegt hoofd van de spoedgevallen Tom Schmitz.

Terwijl op de corona-afdeling van het AZ Jan Portaels 35 patiënten verzorgd worden, is het op de andere dienst rustig. “Te rustig zelfs en dat maakt ons ongerust”, zegt Tom Schmitz, hoofd van de dienst spoedgevallen in het Vilvoordse ziekenhuis. “Mensen blijven blijkbaar ongerust om naar de spoeddienst te komen uit vrees in contact te komen met het coronavirus. Maar we hebben er alles gedaan om de afdelingen helemaal van elkaar te scheiden.”

Het is een boodschap die niet alleen vanuit het AZ Jan Portaels klinkt. “Ook ziekenhuizen in de omgeving zien dezelfde situatie. Ook in deze coronatijden krijgen mensen nog hersenbloedingen of hartinfarcten. We zijn stilaan iets meer patiënten op onze spoed. Vaak gaat het om mensen die beter vroeger naar onze dienst spoedgevallen waren gekomen”, aldus Schmitz.

Het AZ Jan Portaels ziet wel al een kleine beetje beterschap. “Maar het aantal patiënten met dergelijke klachten zijn nog altijd veel te laag. We weten dat er mensen thuiszitten, terwijl ze eigenlijk opgenomen moeten worden. Daarom ook de duidelijke boodschap: alsjeblief mensen, kom naar de spoeddienst”, besluit Schmitz.