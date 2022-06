Spontane staking bij Coca-Cola Londerzeel: "Vestiging moet dicht"

In Londerzeel leggen de werknemers van de Coca-Cola-site sinds gisteren het werk neer. Coca-Cola kondigde op 18 januariaan dat de vestiging zou sluiten. Sindsdien lopen er onderhandelingen. Nu is de maat vol voor het personeel, de medewerkers gaan niet akkoord met de nieuwe arbeidsvoorwaarden die de werkgever hen wil opleggen en staken.

Eerder sloot Coca-Cola al vestigingen in Hasselt en Heppignies. Binnenkort moet ook de Coca-Cola Europacific Partners Londerzeel sluiten. Voor het personeel heeft dat grote gevolgen, stelt de vakbond: 25 mensen worden ontslagen, 54 anderen worden op de payroll van Coca-Cola Anderlecht geplaatst en 56 mensen moeten gedwongen naar de vestiging in Wilrijk verhuizen.

“Voor de mensen die ontslagen worden, neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid op,” aldus Tina De Greef van de christelijke vakbond. “Maar de groep die gedwongen wordt om in Wilrijk te gaan werken, werd door de werkgever nooit als slachtoffer gezien. Er wordt geknoeid met een essentieel deel van hun contract.”

Bovendien zijn er ook financiële én ecologische gevolgen, zegt de vakbond. “Het gaat om méér dan 50 mensen die geen bedrijfswagen hebben en in de buurt wonen van de site in Londerzeel. Zij worden plots gedwongen om zélf en auto aan te kopen en zich in de file naar Wilrijk te begeven in plaats van te voet of met de fiets te gaan werken.”

Volgens de vakbond zou het een oplossing kunnen dat zijn Coca-Cola naar analogie met Pepsico een satelliet-kantoor behoudt in Londerzeel. Ook formuleerden de werknemers eisen rond vergoedingen en thuiswerk, maar de directie zou daar niet op wilen ingaan.