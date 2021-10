Spooren kijkt vooruit na corona: “Klimaat en veiligheid grootste uitdagingen”

Naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar kijkt provinciegouverneur Jan Spooren vooruit na anderhalf jaar beheer van de coronacrisis. “Dat de klimaatproblematiek hoog op de agenda staat, is geen verrassing. Verder wil ik ook het capaciteitstekort van de politie in Vlaams-Brabant aanpakken”, zegt Spooren.

Jan Spooren blikte bij de start van het nieuwe politieke jaar eerst nog eens terug op de voorbije coronacrisis. “We zijn fier op de rol die lokale besturen hebben gespeeld in de aanpak van deze crisis”, looft Spooren de Vlaams-Brabantse gemeenten. “Het succes van de vaccinatie, de ademruimte die gegeven werd aan het verenigingsleven en het kort op de bal spelen bij lokale uitbraken. Het zijn allemaal successen van de lokale besturen.”

Spooren looft ook de flexibiliteit, creativiteit en innovatie die hij zag tijdens de coronacrisis. Dat wil hij ook zijn bij de volgende uitdagingen die de provincie nu wacht. “Klimaat krijgt prioriteit. Na drie jaar van extreme droogte was het dit jaar de natste zomer ooit. We moeten daaruit lessen trekken. Met integraal waterbeleid, mobiliteit en ruimtelijke ordening hebben we als provincie belangrijke sleutels in handen om hier werk van te maken”, aldus Spooren.

Daarnaast wil de provinciegouverneur prioritair inzetten op het wegwerken van het capaciteitstekort bij de politie in Vlaams-Brabant. “Het tekort aan voldoende politiemensen in de Vlaams-Brabantse politiezones groeit. Terwijl het takenpakket behoorlijk zwaar is door de grootstedelijke problematiek van Brussel die zich ook laat voelen in de Vlaamse Rand, de specifieke mobiliteitsuitdagingen en de aanwezigheid van de luchthaven”, aldus Spooren.